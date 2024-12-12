Вотчина Карельского Деда Мороза отметит день рождения

По случаю десятилетия вотчины для гостей проведут праздничные мероприятия.
Вотчина Карельского Деда Мороза 14 декабря отмечает день рождения, сообщили в паблике Минэкономразвития Карелии.
Вотчине исполнится 10 лет.
Вас ждут интерактивные программы, праздничный концерт, подвижные игры, дискотека 90-х под открытым небом и мощный заряд праздничного настроения!
И конечно же сказочная атмосфера и фантастическое фаер-шоу — анонсировали в сообществе.
Место проведения: Вотчина Талвиукко, п.Чална, ул. Новогодняя, д. 2
С программой мероприятий можно ознакомиться здесь.
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