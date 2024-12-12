Жилой дом сгорел дотла в одном из поселков на юге Карелии

Пожар бушевал в минувший выходной в Олонецком районе.
О происшествии рассказали в отряде противопожарной службы Олонецкого района.
Огнеборцы получили сообщение о пожаре в воскресенье, 15 декабря, в 10.02 минуты. Выяснилось, что в поселке Ильинский, в старом центре, горит жилой 2-хквартирный дом.
Для ликвидации пожара выехали 13 огнеборцев ПЧ-35 Олонца, поселка Ильинский и села Видлица.
На пожаре никто не пострадал, сообщили спасатели.
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