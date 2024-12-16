Пассажиры пожаловались на ледяной автобус маршрута Петрозаводск-Суоярви

В местном паблике появилась жалоба на качество услуги перевозчика.

В паблике Подслушано в Суоярви появился пост с жалобой на обслуживание в автобусе Петрозаводск-Суоярви.

Неоднократно ехали на маршруте 9.30 до Суоярви в ледяном автобусе! Водитель не включает печку! В салоне ужасный холод, окна покрыты инеем!!! На автовокзале в Суоярви сказали, что сломана печка. Как можно отправлять такие маршрутки на рейс? На улице морозы, а люди едут замерзают!!! — пишет автор сообщения.

Напомним, ранее очевидец рассказал подробности ужасной поездки по маршруту Петрозаводск-Костомукша, в которой автобус застрял на ограждении.