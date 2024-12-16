Администрация Эссойлы призвала помочь хрупкой девушке

В сообществе призвали жителей расчистить снег у своего дома или подъезда, если позволяет здоровье. «И сразу станет легче жить не только Вам, но и соседям, особенно пожилым», — отметили в группе.

«Просим также помочь и расчистить место у контейнерных площадок или контейнеров (в п. Эссойла все площадки чистит хрупкая девушка, если ей поможете, она будет вам очень благодарна)», — написали в источнике.