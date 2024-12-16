Нож в спину: пьяная ссора сожителей в Петрозаводске окончилась убийством

Житель Петрозаводска умер, получив смертельное ранение, его сожительницу задержали.

По факту убийства в Петрозаводске возбуждено уголовное дело, сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.



Предварительно было установлено, что ночью 16 декабря в квартире жилого дома на ул. Луначарского в Петрозаводске поссорились вместе распивавшие спиртные напитки сожители.

И женщина ударила мужчину ножом в спину.





От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.



Женщину задержали, ей было предъявлено обвинение.



В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании фигурантке меры пресечения в виде заключения под стражу.