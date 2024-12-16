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В Петрозаводске руководство управляющих компаний призвали оперативно убрать снег во дворах

Новости. Общество
18:15, 17 Декабря 2024
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / VK

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В администрации карельской столицы обсудили ликвидацию последствий непогоды.

Руководство управляющих компаний призвали оперативно убрать снег во дворах Петрозаводска, сообщили в паблике мэрии города.

В администрации города 17 декабря прошло заседание штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона. Его провел зампредседателя комитета ЖКХ Роман Ткачев. В заседании принял участие руководитель Госкомитета Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору Георгий Вертинский, а также представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Особое внимание на штабе уделили уборке снега. После обильных осадков минувшей ночью сделать это необходимо в первую очередь в местах подъезда к контейнерным площадкам и около них. В противном случае проезд мусоровозов будет затруднен, что может повлечь перенакопление отходов, пояснили в источнике.

Во избежание травматизма управляющим компаниям также необходимо своевременно подсыпать тротуары и пешеходные дорожки. По словам Григория Вертинского, у Госкомитета по жилнадзору и Минздрава Карелии налажено взаимодействие — данные о полученных травмах на придомовых территориях поступают в надзорное ведомство. Если у пострадавшего диагностирован тяжкий вред здоровью, информация об этом передается в следственные органы.

Такие ситуации могут рассматриваться не только в рамках гражданско-правовой плоскости, но и в рамках уголовной. Прошу ответственно отнестись к этому вопросу — обратился Григорий Вертинский к руководителям управляющих компаний.

На заседании штаба также обсудили готовность многоквартирных деревянных домов к предстоящим морозам. Обслуживающие организации должны уделить особое внимание тем зданиям, где прошедшей зимой были зафиксированы заморозки инженерных сетей.

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