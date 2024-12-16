Жители Суоярви простились с погибшим на СВО земляком

Сергей Сарахонович Назиров погиб 6 ноября 2024 года.

Сегодня, 17 декабря 2024 года, в Суоярви простились с Сергеем Сарахоновичем Назировым, который погиб 6 ноября 2024 года в районе населенного пункта Высокие Дворы Курской области, сообщила в личном профиле депутат Заксобрания Карелии Татьяна Тишкова.

Сергею было 55 лет. Он был рядовым контрактной службы, командиром взвода мотострелковой роты.

Искренние слова соболезнования дочери Евгении Сергеевне, родным и близким, друзьям и знакомым Сергея Сарахоновича. Сил вам пережить такое горе. Скорбим вместе с вами — написала депутат.