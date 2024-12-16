В ночь на среду на нескольких улицах Петрозаводска запретят остановку транспорта

Мешающие работе снегоуборочной техники автомобили будут эвакуированы на спецстоянку.

В сообществе Госавтоинспекции Петрозаводска опубликовали список улиц, где запрещена остановка транспортных средств в ночь на среду.

На этих улицах в ночное время планируются снегоуборочные работы:

— улица Сортавальская

— улица Фролова (нечетная сторона)

— улица Парфенова

— улица Кемская

— улица Мерецкова (нечетная сторона)

— проспект Октябрьский (нечетная сторона)

— улица Горького (нечетная сторона)

— улица Герцена (нечетная сторона)

— улица Дзержинского (нечетная сторона)

— улица Свердлова (нечетная сторона)

В Госавтоинспекции Петрозаводска попросили автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку автомобилей, а также информационные таблички под знаками.

«Припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на специализированную стоянку», — предупредили в источнике.