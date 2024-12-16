В ночь на среду на нескольких улицах Петрозаводска запретят остановку транспорта

Мешающие работе снегоуборочной техники автомобили будут эвакуированы на спецстоянку.
В сообществе Госавтоинспекции Петрозаводска опубликовали список улиц, где запрещена остановка транспортных средств в ночь на среду.
На этих улицах в ночное время планируются снегоуборочные работы:
— улица Сортавальская
— улица Фролова (нечетная сторона)
— улица Парфенова
— улица Кемская
— улица Мерецкова (нечетная сторона)
— проспект Октябрьский (нечетная сторона)
— улица Горького (нечетная сторона)
— улица Герцена (нечетная сторона)
— улица Дзержинского (нечетная сторона)
— улица Свердлова (нечетная сторона)
В Госавтоинспекции Петрозаводска попросили автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку автомобилей, а также информационные таблички под знаками.
«Припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на специализированную стоянку», — предупредили в источнике.
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