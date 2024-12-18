После установки приложения на телефон пенсионер в Петрозаводске лишился 134 тысяч рублей

Петрозаводчанин поверил телефонным мошенникам и лишился сбережений.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 75-летнего жителя города. С его счета мошенники похитили деньги.

Полицейские установили обстоятельства хищения. Пенсионеру позвонила незнакомка и представилась сотрудницей мобильной компании. Она сообщила, что заканчивается срок действия договора услуг связи — его необходимо продлить. Пенсионер ответил, что сделает это в ближайшем офисе оператора, а на крайний случай у него есть вторая сим-карта. Однако собеседница продолжила уговоры, и в конечном итоге мужчина согласился.

Петрозаводчанина связали по видеосвязи с неким «специалистом», который при помощи функции демонстрации экрана объяснил, куда нужно нажимать и какие приложения устанавливать. Под руководством собеседника петрозаводчанин совершил несколько операций, после чего неизвестный попросил не трогать телефон в течение некоторого времени. Устройство оказалось заблокировано.

Мужчина почувствовал неладное и стал срочно блокировать карты. Позже он узнал, что с его счёта были списали деньги на общую сумму 134 тысячи рублей. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.