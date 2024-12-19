Воды по щиколотку: жительница Петрозаводска возмутилась состоянием моста на вокзале в Петрозаводске

Видеоролик опубликовали в одном из местных сообществ.
В сообществе опубликовали видеоролик, сделанный на мосту на железнодорожном вокзале.
Хочется предложить начальнику ж. д. вокзала пройтись по мосту. Он наверное ни одного раза там не был. Всегда в пыли, заснеженный. А сейчас и воды по щиколотку — написала возмущенная горожанка.
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