Воды по щиколотку: жительница Петрозаводска возмутилась состоянием моста на вокзале в Петрозаводске

Видеоролик опубликовали в одном из местных сообществ.

В сообществе Петрозаводск Live опубликовали видеоролик, сделанный на мосту на железнодорожном вокзале.

Хочется предложить начальнику ж. д. вокзала пройтись по мосту. Он наверное ни одного раза там не был. Всегда в пыли, заснеженный. А сейчас и воды по щиколотку — написала возмущенная горожанка.