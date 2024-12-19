Огнеборцы потушили загоревшийся дом в Лахденпохье

Сложность тушения представлялась в конструкционных особенностях дома: большим количеством опилочной засыпки, а также ветхостью строения.

Вечером 19 декабря 2024 года в ДДС ГКУ РК «ОПС по Лахденпохскому району» поступило сообщение о пожаре в доме по адресу: г. Лахденпохья, ул. Загородная, д.2, сообщили в паблике отряда.

В результате действий пожарных возгорание было оперативно локализовано и впоследствии ликвидировано.

Сложность тушения представлялась в конструкционных особенностях дома: большим количеством опилочной засыпки части стен и межэтажных перекрытий, а также ветхостью строения, что создавало непредвиденные пути распространения огня.

Предварительной причиной пожара стала аварийная работа электрооборудования.