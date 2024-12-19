В Петрозаводске проконтролировали зимнее содержание нежилых зданий

Специалисты обнаружили 15 нарушений правил благоустройства.

Специалисты администрации Петрозаводска контролируют зимнее содержание нежилых зданий, сообщили в паблике мэрии.

Так, 18 декабря городской муниципальный контроль вышел в очередной рейд.

Специалисты обнаружили 15 нарушений Правил благоустройства и выдали предписания об их устранении. За невыполнение в установленный срок предусмотрен штраф: для граждан от 300 до 500 рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.

В администрации Петрозаводска напомнили организациям всех форм собственности о необходимости очистки кровель, козырьков подъездов и навесов от снега и наледи, а также уборки и подсыпки противогололедными материалами крылец, лестниц и пандусов.

За непринятие указанных мер предусмотрена административная ответственность в виде штрафа:

— для граждан от 3 до 4 тысяч рублей;

— для должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей;

— для юридических лиц от 20 до 50 тысяч рублей.

«Несвоевременно проведенные работы создают угрозу жизни и здоровью горожан, сохранности личного и общественного имущества. Управляющие компании, ТСЖ, владельцы и арендаторы зданий и нежилых помещений обязаны непрерывно следить за состоянием своих объектов», — предупредили в источнике.