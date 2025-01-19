Житель севера Карелии опрометчиво выполнял просьбы незнакомца, переводя ему деньги в счет покупки авто

Жителя Калевальского района мошенники обманули при покупке автомобиля.

На днях в полицию Калевальского района обратился 30-летний местный житель, которого обманули при покупке автомобиля.

Мужчина решил приобрести автомобиль, и стал просматривать объявления в интернете. В одном из них он увидел, что в Петрозаводске продается УАЗ-2206 за 320 тысяч рублей. Продавец сказал, что машина находится в отличном состоянии, а продает он её дешево в связи с покупкой дома. Потом он согласился сделать скидку, но взамен попросил задаток в сумме 10 тысяч рублей. Получив деньги, он сообщил покупателю, что тот неправильно его расслышал, и потребовал перевести еще 100 тысяч рублей.

Вскоре продавец перезвонил и сообщил, что ему срочно надо заплатить за дом, поэтому он попросил перевести в счет оплаты автомобиля сначала 50 тысяч рублей, а потом еще 140 тысяч рублей. Чтобы покупатель не сомневался в его честности, он прислал ему фотографию своего паспорта, но изображение было нечеткое. Позже он попросил у жителя Калевалы 45 тысяч рублей уже в долг, которые обещал вернуть при личной встрече, но тот ему отказал.

На следующий день житель Калевалы выехал в Петрозаводск, чтобы забрать машину, но ему продиктовали несуществующий адрес. Покупатель попросил встретить его на автовокзале, но и там его никто не ждал. Так стало понятно, что вся история с покупкой — обман. Вскоре потерпевший убедился в этом, когда увидел в интернете аналогичные объявления. Приглянувшаяся ему машина продавалась уже в Мурманске и по другой цене.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.