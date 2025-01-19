Жителю Беломорска вынесли приговор за хищение паспорта и банковских карт

Мужчина сжег одну из карт и пытался сжечь паспорт потерпевшего.

Медвежьегорский районный суд за хищение осудил жителя Беломорска, сообщили в пресс-службе инстанции.

В марте 2024 года подсудимый приехал в Медвежьегорск в поисках работы, которую не нашел. Находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире у своего знакомого, который уснул, из сумки похитил две банковские карты и паспорт, после чего с похищенным скрылся.

В течение суток мужчина пользовался банковскими картами потерпевшего и оплачивал товары в магазинах и кафе Медвежьегорска. После того, как денежные средства на картах закончились, он в заброшенном здании сжег одну из карт, порвал и пытался сжечь паспорт потерпевшего, но безуспешно, после чего спрятал поврежденный паспорт и вторую карту и уехал в Беломорск.



В судебном заседании подсудимый вину полностью признал, раскаялся, подтвердил, что состояние алкогольного опьянения оказало существенное влияние на совершение им преступлений.



При вынесении приговора суд учел наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, личность виновного и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.