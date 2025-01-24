Злоумышленники, представляясь педагогами, звонят родителям якобы с целью обновления электронного журнала или профиля учащегося в «Сферуме».

Зафиксирована новая схема мошенничества, нацеленная на получение доступа к аккаунту на портале госуслуг под предлогом обновления электронного журнала школьников, сообщили в паблике Фонда капитального ремонта Карелии со ссылкой на информацию управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Злоумышленники, представляясь руководителями образовательных организаций или педагогами, звонят родителям якобы с целью обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в «Сферуме».

Для «обновления электронного журнала» мошенники просят сообщить код из SMS-сообщения, который впоследствии используют для доступа к аккаунту на «Госуслугах».

Для правдоподобности мошенники используют данные настоящих работников школы, создают дипфейки (видео, созданные с помощью искусственного интеллекта).

В «Сферуме» подчеркнули, что обновления коммуникационной платформы происходит автоматически и исключительно на устройстве пользователя без участия третьих лиц.

То есть, коды коды из СМС, в том числе коды от «Госуслуг», не используются.

Информация об обновлениях сервиса может приходить исключительно от платформы в виде системного сообщения и носит только информационный характер.