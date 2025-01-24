Первые уловы беломорской наваги скоро появятся на прилавках карельских магазинов

Добычу рыбы в промышленных масштабах начали с 6 января.

Первые уловы беломорской наваги скоро появятся на прилавках местных магазинов, сообщил в личном глава Карелии Артур Парфенчиков.

Рыбаки РК «Заря Севера» отмечают, что сейчас попадается самая вкусная рыба — икряная навага. А в целом, если позволит погода, по итогам промысла планируется добыть порядка 200 тонн наваги, рассказал губернатор.

По его словам, в этом году лед на Белом море встал позже, и добычу рыбы в промышленных масштабах начали с 6 января. Сама традиция — старая, древнерусское население Поморья переняло ее в средние века у чудских племен. Для некоторых поморских селений лов наваги был основным среди рыбных промыслов. Карелы пронесли его тонкости и премудрости через века, передавая из поколения в поколение.

«Интересно, что ловят сегодня навагу как встарь: способ добычи и орудия лова те же, что и у предков, лучше пока не придумали! В одну мерёжу — рыбацкую снасть — если повезёт, может попасть до 2-х тон рыбы, только за доставку рыбаков и улова отвечают теперь не лошади, а снегоходы», — поделился руководитель региона.