В Карелии обнаружили пятерых нелегалов

В принудительном порядке они были высланы за пределы страны.

Сотрудниками МВД Карелии в отношении пяти нелегалов, прибывших из стран ближнего зарубежья, вынесены решения о неразрешении въезда на территорию России. Об этом сообщили в телеграм-канале Полиция Карелии.

Иностранцы находились на территории Кемского, Сортавальского районов и Петрозаводска.



За допущенные нарушения, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в стране, а также за уклонение от выезда из России по истечении определенного срока, судами республики нелегалам назначили наказания в виде штрафов с административным выдворением.



В принудительном порядке они были высланы за пределы страны и не смогут въехать в Россию в течение пяти лет, отметили в источнике.