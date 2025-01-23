Жительнице Беломорского района вынесли приговор за поножовщину

Действия подсудимой были квалифицированы судом как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Беломорский районный суд вынес приговор в отношении ранее не судимой 43-летней жительницы Беломорского района, сообщили в пресс-службе инстанции.

Женщина в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личные неприязненные отношения к потерпевшему, возникшие на фоне причинения им телесных повреждений ее брату, взяла дома нож, пришла в квартиру к мужчине и нанесла ему удар ножом в живот, причинив тяжкие телесные повреждения.

Действия подсудимой были квалифицированы судом как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Подсудимая полностью признала вину, раскаялась в содеянном, принесла извинения потерпевшему.

Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года с установлением определенных обязанностей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.