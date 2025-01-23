Депутат Ушаков рассказал о работе отдела по обслуживанию сетей ливневой канализации в Петрозаводске

По словам Андрея Ушакова, в сегодняшних погодных условиях уплотнение и обледенение снега происходит быстрее, чем в условиях устойчивого минуса.

О ежедневной работе отдела по обслуживанию сетей ливневой канализации МКУ «Служба заказчика» на закрепленных участках рассказал в личном профиле депутат Петросовета Андрей Ушаков.

По его словам, рабочие выполняют расчистку дождеприемников от брустверов, ледяных масс, образовавшихся на дорогах города.

«В сегодняшних погодных условиях уплотнение и обледенение снега происходит быстрее, чем в условиях устойчивого минуса, поэтому, уделяем особое внимание этой работе. Работа по расчистке дождеприемников осуществляется совместно с ООО „Кондопожское ДРСУ“», — отметил депутат .