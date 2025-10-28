55-летний мужчина пропал в Заонежье

В Медвежьегорском районе ведутся поиски пропавшего местного жителя.
В окрестностях села Паданы Медвежьегорского района разыскивают 55-летнего Александра Максимова, который в течение трёх суток не выходил на связь. Об этом сообщили в группе карельского отделения поисково-спасательного движения «ЛизаАлерт».
— Приметы: рост — 175, плотного телосложения, волосы седые, глаза серые, — отметили в организации.
По информации координаторов, в день исчезновения мужчина был одет в тёмно-синий костюм, красный джемпер, зелёные сапоги и чёрную шапку.
Любую актуальную информацию о возможном месте пребывания пропавшего необходимо сообщить по телефонам: +7-800-700-54-52 и 112.
Ранее стало известно, что 67-летний пенсионер, пропавший в Костомукше, найден мёртвым.