55-летний петрозаводчанин ножом зарезал возлюбленную во время ссоры

Житель карельской столицы убил сожительницу, ударив её ножом.
55-летний житель Петрозаводска обвиняется в умышленном убийстве своей 50-летней сожительницы, сообщили в Следственном комитете Карелии.
— 3 января мужчина (…) в ходе распития спиртных напитков совместно со своей сожительницей вступил с последней в словесный конфликт. В ходе ссоры он нанёс удар ножом в область жизненно важных органов женщины. Смерть потерпевшей наступила в результате обильной кровопотери на месте происшествия, — рассказали в ведомстве.
Оказавшись в руках правоохранителей, фигурант полностью признал свою вину. Сейчас он находится под стражей. Следователи продолжают сбор сведений, подтверждающих причастность горожанина к убийству.
Ранее в посёлке Рабочеостровске Кемского района мужчина зарезал жену, заподозрив её в измене. Убийство произошло на глазах у младшей дочери супругов.