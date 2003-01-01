55-летний водитель пострадал в групповом ДТП в Петрозаводске

Автомобили не смогли разъехаться на перекрестке в центре карельской столицы.

7 августа утром на проспекте Ленина произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в ГАИ Петрозаводска.

По предварительным данным, 53-летний водитель Volkswagen Touareg не уступил дорогу Skoda Fabia на нерегулируемом перекрестке возле дома № 22-а. В результате столкновения Skoda отбросило на стоявшую рядом Lada Kalina.

В аварии пострадал 55-летний водитель Skoda. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

