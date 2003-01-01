55 сельских специалистов получили бесплатные участки в Карелии с начала этого года

Именно столько земельных участков для индивидуального жилищного строительства выделено без проведения торгов в Карелии в рамках помощи сельским специалистам.

По данным Минимущества Карели, это в два раза превышает показатель за весь 2024 год. Воспользоваться таким правом, напомним, могут граждане, которые работают по основному месту работы по специальностям, профессиям, установленным законом. Специальности и профессии указаны в законе по сферам деятельности: «Сельское хозяйство», «Здравоохранение», «Образование», «Социальное обслуживание», «Культура и искусство», «Лесное хозяйство», «Рыбоводство и рыболовство». Есть категория «Иные», куда входят специальности и профессии «Пожарный» и «Программист».

— Такая мера поддержки не обусловлена возрастом работника. Претендовать на получение участка вправе граждане, которые работают по основному месту работы в сельской местности по специальностям и профессиям, указанным в законе, — отметил министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Седлецкий. Специалист, трудоустроившийся по основному месту работы в сельской местности, самостоятельно находит свободный земельный участок (при содействии кадастрового инженера). Участок предоставляется ему на 6 лет в безвозмездное пользование для строительства дома.

— В этом году в закон внесены изменения. В перечень муниципальных образований, в которых специалист может подобрать участок, включены Сегежский, Сортавальский, Питкярантский и Суоярвский округа. Теперь получить участок можно, если место работы расположено в любом населенном пункте этих округов, — сообщил министр.После 5 лет использования участка и при условии завершения строительства и регистрации права собственности на жилой дом, земельный участок может быть предоставлен в собственность специалиста бесплатно. Первые успешные примеры уже есть: в 2025 году два специалиста в Пряжинском и Прионежском районах получили участки в собственность после постройки домов.

В Карелии, напомним, одобрили более 3200 заявок по программе «Гектар в Арктике».



