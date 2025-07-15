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В Новой Зеландии обнаружили редкую разновидность птицы киви

Новости. Наука
00:10, 20 Июля 2025
фото: © Департамент охраны дикой природы

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Птица считалась вымершей 50 лет.

Ученые Новой Зеландии обнаружили редкую разновидность птицы киви. По данным местного департамента охраны дикой природы, птицу считали вымершей более 50 лет.
  
По данным департамента, киви пукупуку, также известный как маленький пятнистый киви, был найден их рейнджером Иэном Грэмом на западном побережье Южного острова в отдаленной заповедной зоне. Известно, что птицу не находили на территории страны с 1978 года.

— Я услышал крики киви в первую же ночь… и сразу понял, что они отличаются от других видов, — приводит местное издание RNZ слова Грэма.

Рейнджер рассказал, что он несколько дней искал птицу. После обнаружения мужчина взял несколько перьев для исследований.

В департаменте сообщили, что вид пукупуку крайне уязвим перед хищниками, он может выживать только на огороженных территориях. На сегодняшний день в дикой природе всего около двух тысяч этих птиц, но их численность постепенно увеличивается благодаря усилиям по сохранению этого вида.

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