В Карелии резко подешевели некоторые овощи

Карелиястат представил изменение цен на продукты на минувшей неделе.

В Карелии за минувшую неделю, с 15 по 21 июля, резко подешевели свекла (на 15.8%), огурцы (10.4%) и картофель (9.3%). Такие данные представили на основе мониторинга торговых точек в Карелиястате.

Кроме того, подешевели капуста, лук, бананы, яблоки. Также стали дешевле маргарин, соль, мороженая рыба, вареная колбаса, консервы.

Вместе с тем, подорожали консервы овощные для детского питания, молоко, яйца куриные, сахарный песок.

Вместе с тем маргарин, поваренная соль, мороженая рыба, вареная колбаса стали дешевле.