Рецидивист из Прионежского района укатил на чужом велосипеде из петрозаводского подъезда

34-летний житель Прионежского района украл велосипед стоимостью 15 000 рублей из подъезда дома в Петрозаводске.

В Петрозаводске мужчина украл из подъезда велосипед 48-летней женщины, которая впоследствии обратилась в полицию.

— Она сообщила, что у нее похитили велосипед стоимостью более 15 000 рублей, который хранился в подъезде, — рассказали в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в преступлении замешан 34-летний житель села в Прионежском районе, который в злодеянии признался.

— В один из дней подозреваемый отдыхал в парке, расположенном неподалеку от дома заявительницы, затем свободным доступом зашел в её подъезд. Там он приметил оставленный без присмотра велосипед и решил доехать на нем до дома. В дальнейшем спрятал. В настоящее время полицейские изъяли похищенное имущество. Велосипед будет возвращен владелице, — подчеркнули в полиции.

По статье о краже с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.