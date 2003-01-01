В Костомукше горели жилой дом и гараж

Мощный пожар вспыхнул в пятницу.

Всего за последние сутки спасатели Карелии выезжали на пожары четыре раза. Об этом сообщили в МЧС республики.

В Костомукше 15 августа в 15:23 вспыхнул жилой дом во 2-м Финском переулке — огонь повредил здание и гараж. На месте работали 18 человек и 4 единицы техники.

Через час в Медвежьегорске на улице Чкалова у дома 4 загорелся грузовик. Огонь повредил деревянный настил кузова на площади 1 квадратный метр. Для тушения привлекались 5 человек и 1 единица техники.

В 17:15 в Пудоже на Пионерской улице, дом 71а вспыхнуло заброшенное здание. Пожар повредил помещение на первом этаже площадью 31 квадратный метр. На месте работали 5 спасателей и 2 единицы техники. Вечером в 22:04 в Петрозаводске на Железнодорожной улице у дома 8 сгорел легковой автомобиль. Машина получила значительные повреждения. К тушению привлекались 4 человека с 1 единицей техники.