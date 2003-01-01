Реклама на сайте
Новости

Жительница Карелии из-за мошенников лишилась 6 млн рублей и автомобиля

15:00

В Костомукше новобранцы-пограничники приняли присягу

14:30

В российский прокат вышел легендарный «Терминатор 2: Судный день»

14:00

В Костомукше горели жилой дом и гараж

13:30

«Онежский комар» покинет площадку бывшего ОТЗ

13:00

Историческое паровозное депо в Карелии продают за 32 миллиона рублей

12:30

Бастрыкин поручил проверить незаконную утилизацию рыбы в Карелии

12:00

Артур Парфенчиков проверил ход строительства дома-интерната в Костомукше

11:30

Путин и Трамп провели переговоры на Аляске: итоги встречи

11:00

Спасенную в Карелии нерпу выпустили в Ладожское озеро

10:30

В Петрозаводске проверяют правила перевозки детей

10:00

Грузовые составы заблокировали доступ к электричке в Петрозаводске

09:30

В Суоярви бдительная жительница предотвратила лесной пожар

09:00

В Карелии введен карантин из-за опасного заболевания земляники

08:30

Карелия вошла в топ-10 популярных летних направлений у молодежи

08:00

Китайские ученые разработали установку для борьбы с космическим мусором

07:30

В Австралии описан новый вид древнего кита, жившего 25 миллионов лет назад

00:10

«Мы будем требовать открыть уголовное дело»: зоозащитница рассказала, как общественность отреагировала на убийство котёнка в Петрозаводске

22:00

В Костомукше началось строительство крытого катка

20:30

Петрозаводск приобрел новую спецтехнику для вывоза крупногабаритных отходов

20:00

Кондопожский пенсионер лишился миллиона рублей из-за инвестиционной аферы

19:00

На Солнце стремительно растет крупная коронарная дыра

18:30

В Петрозаводске задержан вор, укравший велосипед курьера на Первомайском

18:00

С начала года туристический налог принес бюджету Карелии почти 31 миллион рублей

17:20

Облачно с прояснениями: прогноз погоды на 16 августа

17:00

Культовый «Терминатор 2: Судный день» возвращается на экраны Петрозаводска!

16:56

Пожарные и волонтеры в Кемском районе объединились для борьбы с огнем

16:47

В Кадровом центре Лахденпохья рассказали о востребованных профессиях

16:41

В Карелии выявили опасное заболевание земляники

16:30

«У петрозаводчан есть то, о чём мечтают миллиарды людей»: жителям карельской столицы напомнили об их главном богатстве

16:00

В Петербурге почтили память лидера группы «Кино» Виктора Цоя

15:40

В Карелии вновь вспыхнули лесные пожары

15:10

В Медвежьегорском районе отменен режим ЧС

14:50

Искал хорошие снасти для хобби: в Питкяранте подросток украл рыболовное снаряжение

14:30

В Мурманской области временно ограничили мобильный интернет

14:05

В ГАИ Карелии водителей предупредили об ухудшении дорожных условий в выходные

13:40

На севере Карелии КамАЗ пробил две размёточные машины и залил дорогу краской

13:20

Ларек скандального «Сеньора Помидора» снесут на Древлянке в Петрозаводске

13:00

Онлайн удобнее: «ТНС энерго Карелия» информирует о возможностях взаимодействия

12:56

Пьяный рецидивист украл рабочий телефон из магазина

12:50

В Волгоградской области жестоко убили судью родом из Карелии

12:30

Профессор ПетрГУ удостоен ордена Почёта за выдающийся вклад в развитие науки

12:10

Трактористка из Карелии Ирина Косякина стала «Королевой плуга» на чемпионате России по пахоте

11:50

При пожаре в Пряжинском районе погибла собака

11:25

Летом Сортавальская больница приняла 250 иногородних пациентов

11:10

В Петрозаводске произошло 35 ДТП с участием пешеходов

10:55

Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Беломорске.

10:43

Карелия получит 5,2 млрд на расселение аварийного жилья

10:40

В Калевальском районе выбрали нового главу администрации

10:30

Новые открытия российских ученых позволяют дополнить «Повесть временных лет»

10:10

Порядка 4 тысяч тонн отсева потребовалось для тушения пожара на полигоне ТБО в Медвежьегорском районе

09:50

В Карелии начали готовить к ремонту дорогу, которую не обновляли 30 лет

09:25

В Петрозаводске запустили новый автобусный маршрут №18

09:00

Учёные возобновили исследования уникального лесного массива на севере Карелии

08:00

Карелия признана лучшим местом для сбора грибов в России

07:40

В Карелии резко подешевели овощи

07:20

На юге Карелии простились с погибшим на СВО земляком

07:00

«Осень пойдет в наступление»: синоптики рассказали, какая погода ждёт Карелию через неделю

06:40

Врач раскрыла миф о «правиле трех секунд»

00:10
В Костомукше горели жилой дом и гараж
Сегодня 13:30 Происшествия
Мощный пожар вспыхнул в пятницу.

фото: © ТГ Костомукшский дворик

Всего за последние сутки спасатели Карелии выезжали на пожары четыре раза. Об этом сообщили в МЧС республики. 

В Костомукше 15 августа в 15:23 вспыхнул жилой дом во 2-м Финском переулке — огонь повредил здание и гараж. На месте работали 18 человек и 4 единицы техники.

Через час в Медвежьегорске на улице Чкалова у дома 4 загорелся грузовик. Огонь повредил деревянный настил кузова на площади 1 квадратный метр. Для тушения привлекались 5 человек и 1 единица техники.

В 17:15 в Пудоже на Пионерской улице, дом 71а вспыхнуло заброшенное здание. Пожар повредил помещение на первом этаже площадью 31 квадратный метр. На месте работали 5 спасателей и 2 единицы техники. Вечером в 22:04 в Петрозаводске на Железнодорожной улице у дома 8 сгорел легковой автомобиль. Машина получила значительные повреждения. К тушению привлекались 4 человека с 1 единицей техники.

Фестиваль боевых искусств и спортивных единоборств прошел в Петрозаводске
Фестиваль боевых искусств и спортивных единоборств прошел в Петрозаводске
Масштабный праздник спорта «Ночь физкультурника» прошел в Петрозаводске
Июльская жара в Петрозаводске
Специалисты Республиканского противотуберкулезного диспансера обследуют жителей отдаленных населенных пунктов Карелии

С начала года обследование в передвижном флюорографе прошли 5910 сельских жителей.

