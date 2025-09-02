Дети погибших участников СВО посетили фабрику мороженого «Lumipallo»

В преддверии нового учебного года карельский филиал фонда «Защитники Отечества» устроил для детей погибших участников СВО праздник — экскурсию на фабрику мороженого «Lumipallo».
Ребята провели яркий день, наполненный впечатлениями, новыми знаниями и, конечно, сладким угощением.
Юные гости познакомились с историей мороженого, узнали о традициях его приготовления и смогли своими глазами увидеть, как из простых ингредиентов рождается любимый всеми холодный десерт. Восторг у ребят вызвала возможность самим почувствовать себя настоящими мастерами: под руководством технологов они делали мороженое, украшали его посыпками и глазурью.— Мне все очень понравилось! Интересно рассказали о том, как делают мороженое, показали, как его сделать. Я решил украсить свое большим количеством посыпки, — поделился впечатлениями юный участник экскурсии Ефим.
— Досуг — это не просто отдых, это часть восстановления и поддержки для ветеранов и их семей. Мы делаем все, чтобы программа была насыщенной, интересной. Наши партнеры и общественные организации помогают нам превращать ее в источник радости и впечатлений, — отметила заместитель руководителя филиала по общественным проектам Анна Горелова.Фонд «Защитники Отечества» продолжает оказывать комплексную поддержку ветеранам СВО, семьям погибших и без вести пропавших бойцов. Одним из приоритетных направлений работы являются социальная адаптация и ресоциализация.
Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Его цель — персональное сопровождение уволенных участников СВО и членов семей погибших и без вести пропавших героев. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия в Петрозаводске находится на ул. Свердлова, д. 1. Часы работы: с 9:00 до 18:00 часов каждый будний день и с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в субботу. Единый номер филиала фонда: 8 (8142) 44 53 10.