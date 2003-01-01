Очередной лесной пожар вспыхнул в Карелии

Новое возгорание зафиксировано в окрестностях Лахденпохьи.

В минувшие выходные в окрестностях города Лахденпохьи разразился новый лесной пожар, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Карелии.

— По предварительным данным, его причиной стало нарушение гражданами правил пожарной безопасности. На место оперативно была направлена группа специалистов Карельского центра охраны лесов, — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент площадь возгорания составляет порядка 0,5 га. Сегодня планируется его полная ликвидация.

Напомним, в Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 600 тысяч рублей.