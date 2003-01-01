Реклама на сайте
Более 200 тысяч жителей Карелии получают северную надбавку к пенсии
Сегодня 06:40 Экономика
В Карелии свыше 200 тысяч пенсионеров получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии за работу или проживание в районах Крайнего Севера.

фото: © «Столица на Онего»

В Карелии свыше 200 тысяч пенсионеров получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. По данным Социального фонда России, надбавка устанавливается за работу или проживание в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Для получения выплаты необходим стаж не менее 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравненной местности. Размер надбавки составляет 4454 рубля для северных территорий и 2673 рубля для приравненных районов.

Право на повышенную пенсию сохраняется при переезде за пределы северных территорий. Перерасчет фиксированной выплаты проводится автоматически при достижении необходимого стажа после назначения пенсии.

Для пенсионеров без северного стажа действует надбавка по районному коэффициенту от 1,15 до 1,4 в зависимости от места жительства. В этом случае при переезде право на повышенную выплату утрачивается.

К территориям Крайнего Севера в Карелии отнесены Лоухский, Калевальский, Беломорский, Кемский районы и Костомукша. Остальные территории, включая Петрозаводск, считаются приравненными к Крайнему Северу.

Ранее мы рассказывали о том, что в России выросло число работников пенсионного и предпенсионного. возраста.

