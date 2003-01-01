В Пряжинском районе пенсионерка нашла и потратила деньги с чужой банковской карты

55-летняя жительница Пряжинского района нашла и незаконно использовала банковскую карту супруги своего знакомого, с которой списала около 2 500 рублей.

В Пряжинском районе 61-летнего мужчины незаконно списали сбережения на сумму около 2 500 рублей. Как сообщает МВД Карелии, участковый уполномоченный установил, что к преступлению причастна 55-летняя знакомая семьи.

Женщина нашла потерянную банковскую карту супруги потерпевшего и незаконно ею воспользовалась. Подозреваемая признала вину и рассказала, что использовала чужую карту для оплаты покупок в магазинах.

Все действия злоумышленницы были записаны камерами видеонаблюдения. По факту кражи возбуждено уголовное дело о хищении чужого имущества. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

