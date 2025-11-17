В Карелии ветераны СВО получили первые комплекты адаптивной одежды

Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает помощь героям в получении технических средств реабилитации, среди которых — современные комплекты адаптивной одежды, разработанные с учетом индивидуальных особенностей и потребностей военнослужащих.

Выдача адаптивной одежды стартовала в июле 2025 года, и с момента запуска проекта фонд уже обеспечил ветеранов более чем 1300 комплектами. Первые наборы в Карелии передали руководитель регионального филиала фонда Ирина Бакунович и председатель межведомственной комиссии по координации помощи ветеранам СВО Лариса Подсадник.

Одним из первых получателей стал Андрей Савкин. После подписания контракта он отправился в зону проведения специальной военной операции, где получил минно-взрывную травму, приведшую к ампутации голени. За проявленную доблесть ветеран награжден медалью Суворова. Ранее фонд «Защитники Отечества» адаптировал для него жилье с учетом всех потребностей.

Адаптивная одежда призвана помочь ветеранам с инвалидностью чувствовать себя свободно и уверенно, комфортно справляться с повседневными задачами и быстрее проходить восстановление. Героям доступны летние, зимние и демисезонные комплекты для занятий спортом и комплексной реабилитации. Каждый набор может включать до 12 элементов, которые подбираются индивидуально — в зависимости от нозологии и особенностей ветерана.

Возможность обеспечивать героев такой одеждой стала возможной благодаря поддержке Президента России Владимира Путина, который одобрил инициативу председателя фонда Анны Цивилевой на встрече с сотрудницами фонда и героями СВО.

«С этого года при поддержке Президента России фонд „Защитники Отечества“ начал выдавать ветеранам СВО с инвалидностью адаптивную одежду, которая учитывает их физиологические особенности. Героям необходимы современные, удобные и качественные модели на разные случаи жизни. Наша общая задача — поддержать их в этом, чтобы они могли комфортно работать, решать бытовые вопросы, заниматься спортом», — отметила статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Адаптивная одежда позволяет безопасно и результативно проходить все этапы реабилитации. Коллектив карельского филиала фонда рад вручить первые комплекты одежды для наших земляков. Забота о каждом герое — приоритет фонда «Защитники Отечества», — отметила первый заместитель руководителя филиала фонда по социальным вопросам Вера Фесенко.

Для оформления заявки ветерану необходимо предоставить удостоверение участника боевых действий, военный билет, справку об участии в СВО, паспорт, СНИЛС, полис ОМС, справку МСЭ и индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА).

Чтобы получить комплект адаптивной одежды, ветерану СВО достаточно обратиться к своему социальному координатору или напрямую в карельский филиал фонда «Защитники Отечества». Единый номер телефона: 8 (8142) 44-53-10. Адрес филиала в Петрозаводске: ул. Свердлова, д. 1. Часы работы: с 9:00 до 18:00 в будние дни без перерыва; по субботам — с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.