Обладателей «Пушкинских карт» призвали переоформить их до конца года

До конца года все владельцы «Пушкинских карт» должны обновить их, так как у проекта меняется банк-оператор.
Владельцам «Пушкинских карт» следует поторопиться: до конца декабря необходимо использовать все средства на балансе и оформить новую карту в другом банке.
«Пушкинские карты», выпущенные Почта Банком, станут недействительными 31 декабря в 15:00 по московскому времени. С начала 2026 года функционировать будут только карты, оформленные в Банке ВТБ.
Неизрасходованные средства на карте обнулятся 31 декабря. Следующее ежегодное пополнение в размере 5000 рублей будет доступно только на картах, переоформленных в Банке ВТБ.
В текущем году, используя «Пушкинскую карту», разрешается приобретать билеты, включая мероприятия, запланированные на следующий год. Важно помнить, что при возврате билетов на мероприятия 2026 года, приобретенных в 2025 году, средства не будут возвращены на карту.
Чтобы перевыпустить «Пушкинскую карту» в Банке ВТБ, необходимо подать заявку: через мобильное приложение «Госуслуги Культура» до 28.12.2025 и с 01.01.2026 (после 15:00); через приложение, онлайн-банк и основные офисы Почта Банка только до 28 декабря; через интернет-банк ВТБ или приложение «ВТБ Онлайн» с 1 января (при условии, что владелец карты уже является клиентом этого банка); в отделениях Банка ВТБ с 12 января.