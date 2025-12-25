В Карелии наградили деятелей культуры

Событие объединило представителей творческих коллективов, деятелей искусства и культуры региона
Сегодня в Музее изобразительных искусств Карелии прошло ежегодное торжественное мероприятие, организованное Министерством культуры. Глава Карелии Артур Парфенчиков вручил награды за значительный вклад в развитие культуры.
Благодарности Министра культуры России получили Марина Никишина, директор Национальной библиотеки республики, а также Татьяна Шерудило, начальник отдела организации концертов Карельской филармонии. Ведущий инженер по охране окружающей среды музея-заповедника «Кижи» Юрий Протасов награжден медалью «За заслуги перед Республикой Карелия».
Артур Парфенчиков также присвоил почетные звания «Заслуженный работник культуры Республики Карелия» и «Заслуженный артист Республики Карелия», вручил Почетные грамоты Правительства, Почётный знак Главы «За вклад в развитие Республики Карелия», Благодарственное письмо Главы Республики Карелия и Премию «Сампо» за выдающиеся достижения в профессиональной деятельности.