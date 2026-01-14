РЕКЛАМА
Костомукшский блогер рассказала, как добилась успеха в соцсетях
Сегодня 17:29 Общество
Ролик блогера из Костомукши набрал около 10 млн просмотров в сети. «Столица на Онего» поговорила с Галиной Снежуровой о ее внезапном успехе.

фото: © Галина Снежурова

Галина Снежурова живет в Костомукше, работает администратором в кафе, занимается СММ в салоне красоты и куратором в онлайн-школе. А в свободное время ведет блог в разных соцсетях — рассказывает о себе, своих поездках, интересах, выкладывает фото и видео. Выложенный на новогодних каникулах ролик набрал около 10 миллионов просмотров и за несколько дней сделал ее знаменитой. Кратно выросло число подписчиков, люди не просто ставили лайки, но и писали комментарии. В том числе известные медийные персоны. Мы поговорили с Галиной и спросили, ждала ли она такого успеха и планирует ли развивать свой блог. 

— Блог в запрещенной в России сети Инстаграм* веду очень давно, лет восемь, наверное. Когда начала только, у меня быстро набралось 1300 подписчиков, и как-то вот для меня это показалось много, я все это дело свернула и ушла. Я просто была настроена как любитель попробовать, почувствовать себя как блогер. А когда я стала получать большую дозу внимания, как-то меня это стало смущать. Ну и не только меня, и мою семью, потому что писали и негативные комментарии. Наверное, я была еще не готова. Дочка маленькая была, ей было интересно, конечно, во всем участвовать, муж не очень реагировал, он и до сих пор как-то к этому так предвзято, скажем так, относится. Он не понимает, зачем я это делаю, и что мне это даёт.

Я всю жизнь испытывала симпатию к журналистике. Я в школе любила литературу, любила писать, любила сочинять. Но как-то у меня не сложилось, я поступила на парикмахера и парикмахером потом отработала 14 лет. А любовь к этой деятельности все-таки где-то вот на подкорке там сидит, и мне захотелось вот такой реализации. Пару раз я даже ходила на собеседование в наши местные СМИ, попробовать себя. Ну, конечно же, из-за того, что у меня не было образования, и на тот момент еще у меня не было блога, меня не брали. Я не в обиде, я наоборот рада, что так сложились обстоятельства, звезды на небе так сошлись. Подружки мне говорят, что ты столько лет этим занималась, ты столько к этому шла, вот тебе просто награда от Вселенной.

Завирусившийся в сети ролик Галина снял одним кадром без подготовки. 

— Это вот такая минута слабости была, вы себе даже не представляете, когда я просто психанула на себя, на обстоятельства, которые у меня складываются, и я без малейшей подготовки, без ничего просто схватила то, что было рядом, этот несчастный халат, потому что он просто ближе всего лежал. Взяла микрофон на себя нацепила, поставила камеру и только потом я уже стала как-то пересматривать, когда уже это видео залетело, когда начали сыпаться комментарии. Я поняла,  что там столько ошибок, что ракурс выставлен неверно, все, что не надо было подсвечивать — мой второй подбородок, например, — я подсветила. Это было неспециально, просто на импульсе.

Ролик уже активно разбирают блогеры, комментируют известные медийный личности. За двое суток количество подписчиков выросло до 97 тысяч. Что планирует делать со свалившейся на нее славой Галина, подробнее читайте в статье.

*Meta и принадлежащие ей соцсеть Instagram признана в России экстремистской и запрещена.

