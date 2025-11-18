57 кг опасной пищевой продукции изъяли в карельских кафе

За 10 месяцев 2025 года в кафе и ресторанах Карелии арестовано и утилизировано 56,9 кг продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Наибольшие нарушения выявлены в документации на мясную продукцию и маркировке товаров.
Специалисты ведомства провели 587 наблюдений за соблюдением обязательных требований и 132 выездных обследования. В результате было составлено 13 протоколов об административных правонарушениях и выдано 339 предостережений. Типичными нарушениями стали отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на поступающую продукцию и несвоевременное оформление документов в системе «Меркурий», сообщает Россельхознадзор Карелии.
Основные проблемы, выявленные в предприятиях общепита:
— Отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на продукцию;
— Несвоевременное гашение документов в системе «Меркурий»;
— Отсутствие маркировки с информацией о сроках годности;
— Нарушения в программах производственного контроля;
В кафе Петрозаводска использовалось мясо без ветеринарных документов от поставщиков из Ленинградской области. Предприниматель оштрафован на 20 тысяч рублей, но штраф не оплатил в установленный срок.
В кафе поселка Пряжа обнаружена продукция без документов и маркировки. На пикше, курице и говядине отсутствовала информация о дате выработки и сроках годности. В холодильной камере не было термометров. Штраф составил 30 тысяч рублей.
Все выявленные нарушения создавали угрозу безопасности потребителей. Россельхознадзор продолжает системную работу по контролю за предприятиями общественного питания в республике.
Напомним, Россельхознадзор изъял 335 кг опасной рыбы, продававшейся в кинотеатре «Калевала» в Петрозаводске.