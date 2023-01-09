Около 60 линейных руководителей Сегежского ЦБК успешно завершили обучение в «Школе мастеров» и получили профнадбавку

Segezha Group подвела итоги образовательного проекта «Школа мастеров» по совершенствованию профессиональных знаний и развитию управленческих навыков линейных руководителей производства (мастеров, начальников цехов и подразделений).

Итогом их обучения стали не только новые знания и компетенции, но и достойное материальное поощрение. С 1 января 2023 года 57 сертифицированных выпускников получили повышение профессиональной набавки в размере 25% от оклада, на которую начисляется районный и северный коэффициенты.

В течение полугода серию обучающих тренингов, мастер-классов и модулей по развитию профессионально-технических компетенций, навыков управления и личной эффективности вели приглашенные преподаватели и эксперты. Получившие сертификаты мастера уже применяют новые знания на производстве, организуя эффективную работу в цехах и подразделениях. Всего в программе принимали участие 80 человек.

«Задача „Школы мастеров“ — развитие эффективной коммуникации, лидерских качеств, обучение управлению стрессовыми и спорными ситуациями, рациональному использованию ресурсов и специалистов, четкой координации и контроля действий коллектива. Помимо умения планировать работу смены и видеть резервы, важно в нестандартных ситуациях брать на себя ответственность и руководить, соблюдая технологию производства. Нельзя полагаться только на собственный опыт, нужны специальные компетенции. В ходе занятий мы выделили зоны ответственности линейных руководителей и обучили их основам эффективного руководства. Уверен, каждый сертифицированный мастер теперь сможет грамотно сплотить своё подразделение для достижения наилучших результатов в общем деле создания готовой продукции — высококачественной бумаги», — отметил директор по управлению персоналом АО «Сегежский ЦБК» Игорь Кичко.

В 2023 году комбинат продолжит повышение квалификации и профессиональное совершенствование сотрудников в рамках образовательного проекта «Школа мастеров». В программе нового года производственного обучения — развитие корпоративных коммуникаций и саморазвитие по программам корпоративного университета.