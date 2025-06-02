Почти половина абитуриентов Карелии выбирают направления обучения, которые им не интересны

Аналитики Авито Работы опросили более 1700 россиян, которые в этом году поступают в вузы.

Из него выяснилось, что большинство выпускников в Карелии (58 % опрошенных) выбирают направление, исходя из интереса к профессии или предмету.

«Среди современных выпускников остается актуальным тренд на получение профессии в сфере информационных технологий. Это направление привлекает молодежь высокими зарплатами, карьерными перспективами и возможностями для работы в гибком формате. Популярными остаются и традиционно востребованные направления — например, медицина и юриспруденция» — прокомментировал Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

29% решают на основе перспектив трудоустройства и востребованности специальности. 19% респондентов учитывают доступность цены обучения и наличие бюджетных мест.

Больше всего в этом году поступающих интересуют направления: информационные технологии и программирование — эта сфера обучения интересует 12% опрошенных. Второе место — юриспруденция интересует 11% опрошенных. И на третьем месте экономика и финансы ею интересуются 10% из респондетов.

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