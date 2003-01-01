58-летний петрозаводчанин Александр Иванов пропал без вести

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» продолжает поиски 58-летнего Александра Евгеньевича Иванова.

Мужчина пропал более полугода назад, его местонахождение неизвестно с 1 июля 2025 года.

Поисковики просят о помощи. По данным волонтеров, Александр Иванов может находиться как в Петрозаводске, так и в Калуге.

Всех, кто видел этого мужчину или обладает любой информацией о его возможном местонахождении, просят незамедлительно сообщить по круглосуточным телефонам горячей линии поискового отряда: 8-800-700-54-52 или 112.

Напомним, ранее в Карелии волонтеры спасли пенсионера, который остался без дома.