58-летний житель Заонежья Игорь Косматов погиб в зоне спецоперации

В Медвежьегорске простятся с земляком, погибшим при выполнении боевых задач.
27 ноября с 10:00 до 11:30 в Центре культуры и досуга города Медвежьегорска будет проходить церемония прощания с Игорем Анатольевичем Косматовым, погибшим на СВО.
— Ему было 58 лет, — рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе учреждения.
Жители района в комментариях выразили соболезнования родным и близким бойца.
Ранее стало известно, что в зоне спецоперации скончался житель Медвежьегорского района Сергей Александрович Байдаков.