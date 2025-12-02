60-летний пенсионер попал в больницу после ДТП в Петрозаводске

Мужчине, попавшему под колёса авто на набережной Варкауса, потребовалась госпитализация.
2 декабря в 17:14 в районе дома № 2а по набережной Варкауса в Петрозаводске 46-летняя женщина, находившаяся за рулём автомобиля Kia Rio, не справилась с управлением и сбила 60-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как сообщили в ГАИ по городу, в результате аварии пенсионер получил травмы, ему потребовалась госпитализация. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
