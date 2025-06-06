600 ловушек на опасных жуков-усачей установят в Карелии в этом году

Специалисты будут отлавливать вредителей во всех лесах республики.

В Карелии начали охоту на опасных жуков-усачей. Об этом сообщили в пресс-службе североморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Как рассказали в ведомстве, инспекторы североморского межрегионального управления Россельхознадзора совместно со специалистом североморского филиала ФГБУ «ВНИИКР» провели мониторинг лесных массивов Калевальского, Кемского и Беломорского районов и установили 26 феромонных ловушек.

— Ловушки содержат в себе диспенсеры, которые испускают компоненты феромона, разносимые движением воздуха. Насекомые, привлеченные феромонами, попадают в ловушки и остаются в них, не имея возможности выбраться, — рассказали в ведомстве.

Специалисты проведут мониторинг по всей республики. В течение сезона планируется установить 600 ловушек на усачей.

В ведомстве также отметили, что в настоящий момент в республике ввели карантинный фитосанитарный режим по усачам рода Monochamus: большому черному еловому усачу, малому черному еловому усачу, черному сосновому усачу. Данные насекомые — одни из самых опасных вредителей древесины.

Ранее насекомых обнаружили в Сортавальском и Питкярантском районах.