607 человек были найдены живыми: поисковый отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги четырехлетней работы

Четыре года назад был создан петрозаводский поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Началась история отряда с нескольких человек, у которых не было ни формы, ни техники. Но было большое желание помогать.

— Первые ориентировки, первые выезды, первые тревожные звонки. Первое «Найден.Жив!». Эти слова навсегда остались внутри каждого, кто тогда стоял в лесу, вслушиваясь в тишину. С тех пор многое изменилосьТеперь нас — сотни. Подразделения отряда есть на всей территории Карелии от Сортавала до Беломорска, мы идём по следам, строим маршруты, поднимаем в небо квадрокоптеры, чтобы видеть там, где не видно с земли. Мы учимся, растём, помогаем, — рассказали в отряде.

За эти годы, рассказали «Столице на Онего» в отряде, поступили 782 заявки на поиск пропавших людей, в том числе 136 детей. 607 человек были найдены живыми. Из последних история 76-летнего мужчины, которого вывели из леса. Уже в сумерках, буквально перед дождем.

— Начало темнеть. Экипажи с поисковиками стали прибывать на точку сбора. Ситуация проанализирована. Задачи чётко сформулированы. Лисы (поисковые группы) начинают работу на отклик. Предполагаемые места нахождения и возможные маршруты следования пропавшего проверяются добровольцами отряда, приехавшими в свой свободный от работы вечер с одной целью — спасти человека. Несколько групп работает в лесу, людей, как всегда, не хватает. Если бы ещё пару-тройку мужчин, то можно было бы «закрыть» ещё вот эти и эти задачи. Семейная пара с соседнего СНТ принесла два чайника чая и печенье. Такая мелочь, а настолько легче на душе от проявленного участия. Мыслительную работу в штабе прервал вызов по радиостанции: «Заря, видим свет фонаря и слышим отклик». Минута и: «Видим. Найден. Жив!». На несколько секунд осенняя ночь, по ощущениям, становится солнечным днём. Невозможно описать словами те чувства, которые охватывают, когда слышишь в эфире эти слова. Навстречу нашему дедушке выдвигается дополнительная группа, на случай, если нужна помощь, а из штаба продолжается контроль происходящих событий и коммуникация с инфоргами и службами. Через час наш дедушка в тёплом автомобиле нашего соотрядника ехал домой. В этот момент начался дождь… который может идти всю холодную осеннюю ночь. Хорошо, что мы успели, — рассказали волонтеры после завершения поисков.

109 человек, к сожалению, за эти четыре года найдены погибшими. Остальных по-прежнему ищут.

— Мы просто не можем не искать. Потому что знаем: где-то там, в лесу или городе, кто-то ждёт, чтобы его нашли.

К отряду можно присоединиться. 21 октября в ДЮЦ (Невского, 71) в 19:00 пройдет вводная лекция для новичков. Расскажут о том, как всё устроено, какими бывают поиски и как можно помогать даже из дома. Помогут определиться с направлениями, а также ответят на вопросы.

Напомним, в этом году ушёл из жизни лидер карельского поискового движения «ЛизаАлерт» Андрей Ротов. Он скончался после продолжительной болезни.