61-летняя водитель устроила ДТП с пострадавшим в Петрозаводске

Вечером 1 июля на пересечении Шуйского шоссе и проезда Дорожников в Петрозаводске произошла авария с пострадавшим.

Как рассказали в ГАИ Петрозаводска, 1 июля в 20:50 в районе пересечения Шуйского шоссе и проезда Дорожников произошло дорожно-транспортное происшествие: по предварительным данным, 61-летняя водитель Hyundai при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем ВАЗ под управлением 27-летнего водителя.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель ВАЗ. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.