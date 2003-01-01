61-летняя женщина попала под колёса авто в центре Петрозаводска

Стали известны подробности аварии, произошедшей на площади Кирова в столице Карелии.
22 ноября в 12:18 в районе дома № 4 на площади Кирова в Петрозаводске 44-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai сбила с ног пешехода. ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Как рассказали в Госавтоинспекции по городу, в результате аварии пострадала 61-летняя женщина.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
