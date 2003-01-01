Шесть маршрутов, в планах еще два - троллейбусники в день рождения рассказали о ближайших задачах предприятия

Петрозаводскому троллейбусу исполнилось 64 года. Именно столько лет назад по городу стал курсировать рогатый транспорт.

В 1961 году на улицы Петрозаводска вышли легендарные троллейбусы ЗиУ-5 — первая массовая модель завода ЗиУ. Эти троллейбусы были уникальны: с двумя ширмовыми дверями и компостерами для оплаты, кондукторов не было. Они стали символом своего времени. Последние модификации ЗиУ-5 работали до конца 1970-х годов.

За 64 года предприятие пережило множество изменений и испытаний. Были и разговоры про закрытие троллейбусного движения, но против были жители. Это экологичный транспорт. Городу удалось его сохранить, хотя маршрутная сеть, конечно, изменилась.

Сейчас в городе шесть маршрутов - №1, 3, 4, 5, 7, 8, два из них открыли этим летом - № 7 и № 4. Шестерку обещают запустить после окончания строительства Лобановского моста на улице Мерецкова. Также в планах маршрут № 2. Его хотели запустить еще летом, но пока этого не произошло. Прежде всего из-за нехватки водителей, говорят на предприятии.

Есть возможность запустить троллейбус и на Гоголевский мост. Линия там была построена ещё 8 лет назад, в 2017 году, во время реконструкции путепровода. В этом году даже был пробный заезд от улицы Красноармейской до Черняховского. Но дальше - по Лососинскому шоссе от Республиканской больницы до Древлянки сети нет.

- Для запуска троллейбуса на Древлянку через Гоголевский путепровод необходимо 60 млн рублей для монтажа контактной сети (протяженность 1,4 км) до кольца на Лососинском шоссе. В настоящее время необходимых средств нет, но очень хотелось бы реализовать этот проект в течение ближайших трех лет, — ранее говорил директор предприятия Дмитрий Романов.

Планов у предприятия много. С этого года оно обслуживает и несколько автобусных городских маршрутов, которые работают на регулируемой основе. Основная проблема, которая стоит перед руководством, - обеспечение предприятия кадрами. Водителей по-прежнему не хватает, хотя у них белая зарплата и полный соцпакет. Идет набор. Обращаться можно по тел.: +7-921-464-08-10, 59-31-71 (доб. 122).