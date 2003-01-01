66-летний грибник заблудился в карельском лесу

Пенсионер отправился на «тихую охоту» и не смог самостоятельно найти дорогу домой.
Спасатели нашли заблудившегося грибника в Кондопожском районе Карелии. Об этом сообщили в Госкомитете по безопасности республики.
9 сентября заблудился 66-летний грибник. Мужчина отправился в лес из дачного поселка «Ромашка» и заблудился — не смог самостоятельно найти обратный путь.
В 14:21 на номер 112 сообщили о пропаже пенсионера. На поиски выехала группа Петрозаводского поисково-спасательного отряда. Спасатели нашли мужчину вечером того же дня, примерно в 17:00. Его вывели из леса. Грибник чувствовал себя хорошо и не нуждался в медицинской помощи.
Напомним, ранее в Ленобласти другого пропавшего пенсионера нашли живым после 16 дней в лесу. Все это время 68-летний мужчина провел в охотничьем домике, расположенном вдали от населенных пунктов. Во время своих странствий по лесу он даже отметил свой 68-й день рождения.