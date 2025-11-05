68 молодых художников Карелии представят свои работы в Петрозаводске

Третья выставка молодых художников «Мы» откроется в Петрозаводске.

С 13 ноября в Городском выставочном зале будет работать третья выставка молодых художников «Мы» (6+). В экспозиции живопись, графика, скульптура, фотография, плакат, декоративно-прикладное искусство.

К участию в экспозиции 2025 года жюри были отобраны работы, созданные за последние 5 лет 68 авторами из Петрозаводска, Костомукши, Кондопоги, посёлков Салми, Шуя, Нижний Бесовец, а также рядом наших земляков, ныне живущих за пределами Карелии, — в том числе ныне обучающихся в Санкт-Петербургских творческих ВУЗах.

— Для кого-то из участников — это дебют, для других — уже не первый выставочный опыт в жизни. Есть и несколько уже ставших известными в Карелии молодых творческих лидеров, которых лишь возрастная формальность отделяет от окончательного перехода в статус «взрослых» художников. Всё вместе — очень пёстрая и порой противоречивая картина сегодняшнего молодого искусства Карелии, жить и развиваться которому приходится в непростой социальной и экономической ситуации.

Со времени последней подобной выставки, организованной Городским выставочным залом, прошло 5 лет. Изменения, произошедшие за это время, вполне заметны. Кто-то из молодых талантов уехал из Карелии, найдя более благоприятные для жизни и творчества края, кто-то повзрослел и перебрался уже в категорию зрелых мастеров, кто-то целиком погрузился в семейную жизнь или бизнес, уйдя из профессии. Им на смену пришло много новых имён, кто-то из робкого дебютанта вырос в опытного художника. Все очень разные и по эстетическим пристрастиям, и по уровню мастерства — от любителей-самоучек до профессионалов с художественным образованием, — написала искусствовед, куратор выставки Мария Юфа.

Выставка молодых художников Карелии проходит раз в пять лет и является срезом работ нового поколения местных художников. Из очевидных тенденций, по мнению Марии Юфы, ставших заметными уже на предыдущей выставке этого цикла, — всё большее влияние, которое оказывает на молодых авторов Интернет, искусственный интеллект и массовая культура.

— У этой выставки, на мой взгляд, есть одно общее, — это вопрошающая интонация… В сущности, она о будущем карельских региональных отделений «Союза художников России» и «Творческого союза художников», а также о грядущем изобразительного искусства в нашей Республике вообще. Будущее это, судя по новой выставке, весьма неопределённо. Терять оптимизма при этом не надо, — говорит художник, член жюри выставки Артем Стародубцев. Выставка будет работать до 14 декабря в Городском выставочном зале (пр. Ленина, дом 26).