«68 ножевых ранений»: сегежанка получила 8,5 лет за пьяную расправу над знакомым

Сегежский городской суд признал женщину виновной в совершении жестокого убийства.

Жительница Сегежи, жестоко убившая знакомого прямо на его дачном участке, приговорена к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за «умышленное причинение смерти другому человеку» (ч.1 ст. 105 УК РФ), сообщили в Объединённой пресс-службе судов Республики Карелии.

Отмечается, что летом прошлого года во время распития алкогольных напитков между женщиной и потерпевшим завязалась ссора, переросшая в кровавую расправу. Разгневанная дама нанесла приятелю 68 ножевых ранений, от которых он скончался прямо на месте.

— Принимая во внимание данные о личности подсудимой, обстоятельства дела, совершение преступления в период непогашенной судимости, в период условного осуждения, суд счел необходимым назначить виновной наказание, связанное с реальным лишением свободы, поскольку ее исправление невозможно без изоляции от общества, — отметили в пресс-службе.

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