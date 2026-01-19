69-летний пешеход попал под колеса машины в Петрозаводске

Вечером 19 января в Петрозаводске на Комсомольском проспекте сбили пожилого мужчину.
В районе дома № 11 водитель автомобиля Lada совершил наезд на 69-летнего пешехода.
По предварительной информации ГАИ, мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. Он двигался слева направо по ходу движения автомобиля в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.
В результате наезда пешеход получил травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
